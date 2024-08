UFC terá novo curso de Arqueologia com início das aulas em 2026

Anúncio foi realizado pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, durante a inauguração da nova sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-CE) em Fortaleza. Ao todo, serão ofertadas 50 vagas

A Universidade Federal do Ceará (UFC) terá o seu primeiro curso de graduação em Arqueologia. O anúncio foi realizado pelo reitor Custódio Almeida durante a inauguração da nova sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-CE), na manhã desta quinta-feira, 29, no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza.

A expectativa é que o curso seja implantado na Instituição até o fim do próximo ano, com ofertas de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 e início das aulas previsto para 2026. Ao todo, devem ser ofertadas 50 vagas, sendo 25 distribuídas no primeiro semestre e 25 no segundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o reitor da UFC, o curso será vinculado ao Centro de Ciências da UFC junto ao Departamento de Geologia, no campus do Pici, em Fortaleza. “O que depende mais diretamente da UFC, que eu posso já dizer é que, ainda neste ano de 2024, o projeto será aprovado nas instâncias superiores da Universidade”, disse.