Inscrições para corrida voltada à doação de leite materno vão até esta quinta-feira, 29

As inscrições para a 1° Corrida Agosto Dourado estão abertas até esta quinta-feira, 29, véspera do evento. Realizada pelo grupo Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro, da Hapvida NotreDame Intermédica, a corrida busca chamar atenção para a doação de leite materno.

Os interessados em participar da corrida devem realizar inscrição por meio do formulário disponibilizado pela organização do evento e levar um frasco de vidro vazio, tipo Nescafé, ou de qualquer embalagem de vidro com tampa de plástico, a ser entregue no dia da corrida.