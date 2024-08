Incêndio atinge vegetação na Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza

Um incêndio em vegetação foi registrado na manhã desta quinta-feira, 29, na avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE) informou que duas equipes foram deslocadas ao local, por volta das 10h40min. Não há registro de feridos.

Moradores do bairro e das áreas vizinhas ao local do fogo relataram que a fumaça podia ser vista nas proximidades do Aeroporto de Fortaleza. Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado as chamas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO solicitou mais informações sobre o caso ao CMBMCE e aguarda resposta.