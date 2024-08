Quatro linhas de ônibus de Fortaleza terão rota ampliada a partir desta quarta, 28

Quatro linhas de ônibus da Capital terão o itinerário ampliado a partir desta quarta-feira, 28, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). As rotas ampliadas circulam pelo bairro Cidade 2000 e, de acordo com a Etufor, deverãoatender quatro mil pessoas.

Atualmente os veículos trafegam pela rua Passeio dos Cajueiros até a rua Miraíma, onde entram e retornam pela rua Vitória da Conquista. Com o novo itinerário, os ônibus seguirão até a rua Maria da Glória, onde devem dobrar à esquerda e seguir até a Vitória da Conquista e virar novamente à esquerda.

Confira as linhas alteradas: