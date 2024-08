Seis pessoas são roubadas e feitas reféns no Luciano Cavalcante, em Fortaleza

Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, identificou uma situação suspeita e conseguiu localizar e resgatar as vítimas

Crédito: Helene Santos/Governo do Ceará

Seis vítimas de um roubo foram feitas reféns por criminosos em um matagal do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Em patrulhamento de rotina, a Polícia Militar identificou uma movimentação suspeita e localizou as pessoas amarradas no chão pedindo socorro. O caso aconteceu na terça-feira, 27.

O resgate foi feito por policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar do Ceará, que identificaram suspeitos correndo em uma área de matagal. Os militares optaram por resguardar a integridade das vítimas. Os criminosos fugiram.

As vítimas tiveram os bens roubados, mas alguns objetos, como notebook, aparelho celular e cartões de crédito, foram recuperados.