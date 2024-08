Caminhão perde o controle e bate em muro de empresa na BR-116

Um caminhão colidiu com o muro de uma empresa localizada no km 14 da BR 116, após perder o controle enquanto trafegava na via, localizada no bairro Pedras em Fortaleza na tarde dessa terça-feira, 27. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário o trabalho dos agentes devido às descargas elétricas da fiação, que acabou sendo derrubada com o impacto da colisão. Os motivos do acidente ainda estão sendo investigados.