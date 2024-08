Seis pessoas ficam feridas e dois cavalos morrem em acidente na BR-116

Colisão foi entre um caminhão e um microônibus; vítimas foram levadas a unidades de saúde próximas, e animais morreram no local do acidente

Uma colisão no quilômetro (km) 481 da BR-116 , que corta o município de Milagres , a 482 km de Fortaleza , deixou seis pessoas feridas durante a madrugada desta segunda-feira, 26. Na ocasião, um caminhão bateu na lateral de um microônibus que carregava meia dúzia de passageiros e um reboque com a dupla de equinos.

Agentes da PRF estiveram no local entre as 3 horas da manhã, quando a colisão aconteceu, e às 5h50min, horário em que a ocorrência foi encerrada.

A Polícia Rodoviária Federal também informou que o motorista do caminhão envolvido no acidente fugiu do local e ainda não foi localizado.