Falhas em airbags mataram dois motoristas em Fortaleza, aponta estudo

Dois acidentes de trânsito ocorridos em 2022 e 2023 — registrados respectivamente, nos bairros Mondubim e Dionísio Torres, em Fortaleza — remembraram a importância de um recall que envolve mais de 100 milhões de carros em todo o mundo. Mesmo aparentando uma baixa gravidade, os dois acidentes resultaram na morte de dois condutores e, o mais intrigante para os peritos e policiais que atenderam às ocorrências, as vítimas apresentavam lesões semelhantes às de disparos de armas de fogo.

Um estudo inédito da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), divulgado nesta segunda-feira, 26, identificou que o que, na verdade, provocou os óbitos nos dois casos não foram as colisões, mas sim uma peça do sistema do airbag dos veículos.



“A diferença entre os casos, conforme os laudos periciais, está no ponto do corpo atingido pela peça”, divulgou a Pefoce. “Na situação anterior, o homem foi atingido no pescoço. Neste, o fragmento, com dimensões aproximadas de 24 mm de diâmetro e 20 mm de comprimento, foi retirado do crânio”.

Nos Estados Unidos, a Takata, empresa que fabricava o airbag, concordou em declarar-se culpada de uma acusação movida contra ela e a pagar indenização de 1 bilhão de dólares. Conforme o Departamento de Justiça dos EUA, desde meados de 2000, a fabricante sabia que certos insuflador de air bags à base de nitrato de amônio não funcionavam de acordo com as especificações exigidas pelas montadoras de carro. Pelo menos, 27 pessoas morreram nos EUA por causa do defeito. No mesmo ano, a Takata faliu.