Com vagas em Fortaleza, programa de fellowship médico recebe inscrições até dia 15 de setembro

Ao todo, são ofertadas 32 vagas no Brasil. Ao final do programa, o aluno receberá um certificado de pós-graduação Lato Sensu

O programa de fellowship médico do Instituto de Educação Médica (Idomed) e do Hapvida NotreDame Intermédica está oferecendo duas vagas para treinamentos em Fortaleza. Na Capital, as vagas são para o setor de pediatria do Hospital Luís França, localizado no bairro Centro. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de setembro.

"Nosso objetivo é oferecer um programa educacional que não apenas garanta uma formação sólida e atualizada, mas que também esteja alinhado com as demandas crescentes do mercado", destaca o médico Silvio Pessanha Neto, CEO do Idomed, em nota.

"Contamos com um corpo docente e preceptores altamente qualificados, comprometidos com a excelência no ensino, além de uma infraestrutura moderna e tecnologicamente avançada", adiciona.

Os selecionados terão uma carga horária de 60 horas semanais com prática supervisionada, plantão remunerado, aulas online, além de uma plataforma digital que oferece vídeos, podcasts, artigos etc. O fellowship tem uma duração de 24 a 36 meses, a depender da especialidade. Mais de 80% do currículo é voltado a atividades práticas e 20% à teoria.