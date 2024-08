MEC lança selo Maria da Penha para premiar iniciativas pedagógicas sobre direitos humanos e gênero

Premiação será desenvolvida e coordenada em parceria com pesquisadores da Unilab

O anúncio ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza , durante solenidade de abertura do seminário que celebra os 18 anos da Lei Maria da Penha e discute avanços e desafios. “Nada melhor que a educação nas escolas brasileiras para garantir esse bom debate”, afirma o ministro.

O ministro da educação, Camilo Santana , anunciou nesta segunda-feira, 26, a criação de um prêmio para incentivar experiências pedagógicas sobre direitos humanos nas escolas brasileiras, com foco na garantia de direitos de meninas e mulheres. As redes estaduais ou municipais ganhadoras receberão um selo nomeado Maria da Penha .

A solenidade contou com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero.

As metas e os critérios para a premiação serão desenvolvidos em colaboração com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e com o Instituto Maria da Penha.

De acordo com o ministro, o Edital de Reconhecimento e Valorização de Inovações Educacionais em Direitos Humanos terá investimento de R$ 2,5 milhões para elaboração e premiação.