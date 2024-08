O fornecimento de água será interrompido em 22 bairros de Fortaleza na próxima quarta-feira, 28. A interrupção, que deve durar entre às 17 horas da quarta-feira e a tarde de quinta, 29, visa à modernização do sistema de abastecimento na Capital.

De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), os serviços têm o objetivo de reduzir o número de vazamentos e identificar usos irregulares do sistema pela Cidade. Ainda de acordo com a empresa, as obras em si devem ser encerradas por volta das 5 horas de quinta-feira, mas o fornecimento só deve ser totalmente restabelecido dez horas depois.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em áreas elevadas e mais distantes da estação, o tempo de espera pode ser maior. Veja a lista de bairros abaixo.