Polícia investiga morte de universitário de 27 anos no bairro Ancuri

Estudante do curso de Ciências Atuariais foi encontrado morto dentro do próprio carro no Anel Viário

Israel Carvalho dos Santos, de 27 anos, foi encontrado morto vítima de disparos de arma de fogo dentro do próprio automóvel na última quinta-feira, 22. O universitário estava no 1º semestre do curso de Ciências Atuariais. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará, por meio da 3ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou uma nota de pesar sobre o caso no dia seguinte. Israel foi encontrado no carro as margens da via, no Anel Viário. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o caso e informou que no local do crime estiveram presentes a Polícia Militar do Ceará e a Perícia Forense.

A nota da UFC lamentou o falecimento e demonstrou solidariedade com familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de estar com o estudante em vida.