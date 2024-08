Preso suspeito de ameaçar comerciantes a fecharem estabelecimentos na Praia de Iracema

A PMCE informa que a Praia de Iracema recebe policiamento diuturnamente através do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que conta com várias modalidades de patrulhamento como: policiamento a pé, ciclopatrulhamento, motopatrulhamento, além do emprego de viaturas e de policiais militares a paisana, que fazem rondas no calçadão para verificar situações suspeitas e passar para as equipes ostensivas. Também existem bases fixas, sendo quatro contêineres e duas cabines, na extensão compreendida entre a Praia de Iracema e o Mercado dos Peixes, no Mucuripe.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias também podem ser encaminhadas também para o número (85) 3101-1344, telefone do 2º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.