Motorista de caminhão morre em colisão com topic no bairro Granja Lisboa

A vítima ficou presa às ferragens. Após a colisão, o caminhão colidiu com uma casa, derrubando o muro da residência

Crédito: Assessoria de Comunicação/Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE)

O motorista de um caminhão morreu em uma colisão com uma topic no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira, 26. A vítima estava acompanhada do ajudante, que foi socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada por volta das 12 horas.

Segundo informações de populares aos bombeiros, no momento em que houve a colisão o motorista tentou evitar um acidente mais grave pulando do veículo, mas ficou preso às ferragens e não resistiu.