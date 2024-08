Homem é preso suspeito de atear fogo na própria companheira em Russas

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem foi preso suspeito de atear fogo na própria companheira na madrugada deste domingo, 25, em Russas, no Vale do Jaguaribe. Ao tentar socorrer a mãe, que teve queimaduras de terceiro grau, a enteada do suspeito também ficou ferida. Ambas foram socorridas ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), as vítimas afirmaram que José Alberto de Lima Júnior, de 42 anos, desconfiando que sua companheira estava traindo-o, chegou em casa com um galão de gasolina, despejou o combustível na companheira e, em seguida, ateou fogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As vítimas foram, primeiramente, socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Russas, tendo sido, em seguida, encaminhadas ao IJF por meio de helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).