Tentativa de sequestro no Centro: suspeitos são presos e motivação seria dívida

A dupla teria tentado sequestrar um homem de 32 anos, no Centro de Fortaleza, no dia 17 de julho.

Dois homens, com idades de 19 e 24 anos, suspeitos de realizar uma tentativa de sequestro no Centro de Fortaleza no dia 17 de julho foram presos na manhã desta quinta-feira, 22. Uma das capturas, do mais novo, aconteceu no bairro São João do Tauape; a outra ocorreu no município de Cascavel, a 61,96 km da Capital. Um terceiro suspeito de envolvimento no crime está foragido.

De acordo com George Ribeiro, chefe de Polícia da Capital, a motivação da tentativa de sequestro foi uma dívida em dinheiro da vítima com um dos capturados. “Após ele descobrir o paradeiro da vítima, ele se juntou com outros dois indivíduos para arrebatar [o homem] ou coagi-la a honrar com aquela dívida existente ou [talvez algo] pior se desencadeasse pela ação, que foi impedida pela população“.