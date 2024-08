Metade dos mandados de prisão de operação contra facções é cumprida dentro de presídios

A operação busca desarticular grupos criminosos com atuação direta em homicídios e tráfico de drogas no Ceará

Quase metade dos mandados de prisão da sétima fase da 'Operação Demote', que busca desarticular grupos criminosos com atuação direta em homicídios e tráfico de drogas no Ceará, foi cumprida dentro de presídios, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Ao todo, 25 mandados de prisão foram cumpridos: 13 de prisão preventiva e outros 12 mandados contra indivíduos que já estavam presos.