Mulher é mantida refém por companheiro na Granja Portugal

Um homem manteve a companheira refém por 50 minutos após uma discussão. O crime foi registrado na segunda-feira, 19, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. A vítima foi ferida com um punhal e ameaçada de morte. Houve negociação com os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) até que o indivíduo liberasse a vítima.

Os militares foram acionados para a rua Gustavo Barroso com a informação de que a mulher havia sido lesionada e o criminoso estava com a vítima dentro da residência. O local foi isolado até a chegada da equipe do Bope.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme apuração do O POVO, houve quebra de acordos por parte do homem durante a negociação e uma tentativa de fuga. Em razão da situação, os militares realizaram uma entrada de emergência, onde o homem foi contido e preso. A ocorrência teve início às 22h30min do dia 19 e foi finalizada às 00h15 da terça-feira, 20.