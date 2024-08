Instituto Povo do Mar realiza ação solidária para o McDia Feliz no bairro Vicente Pinzon

Instituto Povo do Mar realiza ação solidária no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza Crédito: Acervo interno Instituto Povo do Mar (IPOM)

No próximo sábado, 24, o Instituto Povo do Mar (Ipom) realizará uma ação solidária para o McDia Feliz deste ano. A ação acontecerá na sede do Ipom, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. Ao todo, 1.000 Big Macs serão distribuídos e os lucros arrecadados serão direcionados ao Instituto Ronald McDonald. Em nota da assessoria, a diretora do Instituto, Fabrini Andrade, ressalta que contribuir para uma causa tão nobre é extremamente gratificante. "Ver o sorriso no rosto das crianças e saber que estamos ajudando aqueles que mais precisam é uma experiência que nos enche de alegria". Além da distribuição dos sanduíches, o evento contará com várias atividades e brincadeiras lúdicas para as crianças e adolescentes.

O Instituto Ronald McDonald tem a missão de melhorar a vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Cerca de 108 instituições em 21 estados e Distrito Federal foram beneficiadas. Os interessados em ajudar e participar da ação solidária deverão reservar tickets através do site oficial. Também é possível se tornar voluntário do Ipom e ajudar na distribuição dos sanduíches.