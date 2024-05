Torcida organizada do Flamengo faz ação solidária às vítimas do Rio Grande do Sul

Ônibus com 40 voluntários e doações para o Rio Grande do Sul saiu do Maracanã na manhã desta terça-feira Crédito: Jogada 10

A Nação 12, torcida organizada do Flamengo, realizou uma ação especial nesta terça-feira (14). Um ônibus com 40 voluntários da saúde e com doações saiu do Maracanã com destino ao Rio Grande do Sul, que sofre por conta das enchentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante a última semana, a torcida arrecadou cerca de R$ 12 mil para custear o ônibus e comprar mantimentos para a população gaúcha.

“Hoje ocorreu o embarque dos 40 voluntários da saúde, dos mantimentos e doações para ajudar nas operações no Rio Grande do Sul! Tal feito só foi possível com a ajuda de todos que doaram e compartilharam nossa campanha, mais uma vez nosso muito obrigado! Para além das arquibancadas”, publicou o perfil oficial da Nação 12. Hoje ocorreu o embarque dos 40 voluntários da saúde, dos mantimentos e doações para ajudar nas operações no Rio Grande do Sul! Tal feito só foi possível com a ajuda de todos que doaram e compartilharam nossa campanha, mais uma vez nosso muito obrigado!