Após 10 anos, Feira das Profissões da UFC volta a ser realizada em Fortaleza

Dez anos após a última edição, a Feira das Profissões da Universidade Federal do Ceará (UFC) voltará a ser realizada em Fortaleza, entre os dias 17 e 19 de setembro próximo. O evento é destinado a estudantes do ensino médio e está com inscrições online abertas até o próximo 6 de setembro.

Com o objetivo de auxiliar os jovens estudantes de escolas públicas e privadas a escolherem um curso superior, 80 estandes estarão montados durante os três dias de Feira no Centro de Convivência do Campus do Pici. No local, estarão representadas todas as graduações presenciais oferecidas pela UFC nos campi da Capital e do interior.