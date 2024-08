Reforma da praça Almirante Saldanha deve terminar no segundo semestre de 2025

A obra foi anunciada em 11 de julho pelo Governo do Ceará, sendo uma parceira da Secretaria de Cultura do Ceará com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará

No cruzamento da rua Almirante Jaceguai com a avenida Pessoa Anta, ao lado do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), os tapumes que circundam a praça Almirante Saldanha – antes conhecida como praça da Alfândega —, no centro de Fortaleza, chamam a atenção de quem passa por lá. As estruturas foram erguidas para que o local seja requalificado. Obra tem um prazo de conclusão para o segundo semestre de 2025.

A reforma foi anunciada em 11 de julho pelo Governo do Ceará, que informou que a intervenção é realizada por uma parceria entre a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) e a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-Ce).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO foi até o local no último dia 13 de agosto para ver como estava o andamento da obra e, no dia, ainda não tinha sido instalada a placa de sinalização da reforma, mesmo com a estrutura de interdição já erguida no local.