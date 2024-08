Bairro Vila Velha, em Fortaleza, conta com dois novos microparques urbanos

Dois microparques urbanos, Bosque Polar e Vila Verde, foram inaugurados em Fortaleza. As novas áreas estão presentes no bairro Vila Velha, em Fortaleza, e equipados com academia ao ar livre, brinquedos, futmesa, mobiliário urbano, áreas de convivência e paisagismo.

O Bosque Polar ocupa mais de quatro mil metros quadrados e o Vila Verde, cerca de 2 mil metros quadrados. Ambos fazem parte do programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), coordenado pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).



Luciana Lobo, titular da Seuma, destacou que a meta para este ano é chegar a 32 microparques. “Nosso objetivo é oferecer um espaço onde as crianças possam brincar em contato direto com a natureza, aproveitando o máximo possível da estrutura original do terreno,” explicou Luciana.