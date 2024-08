Barroso: Acabou a transferência livre das 'emendas pix'

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou que há "consenso pleno" entre os Três Poderes sobre a necessidade de rastreabilidade das emendas parlamentares, o que inclui quem as indica e para onde elas são destinadas.

A declaração ocorreu após um almoço com representantes do governo federal e do Congresso Nacional nesta terça-feira, 20. Segundo Barroso, as autoridades decidiram manter as "emendas pix", mas dar fim ao que ele chamou de "transferências livres". O encontro foi marcado para que as autoridades conversassem sobre a suspensão da execução das emendas parlamentares impositivas, determinada na semana passada pelo ministro Flávio Dino. Estiveram no almoço os 11 ministros do STF, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Barroso disse que o tema mais problemático eram justamente as "emendas pix". "O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das 'emendas pix', que envolviam uma transferência de recursos livre para o destinatário livre da apresentação de um plano de trabalho, ou de um objeto específico, ou de um cronograma, e isso nós ajustamos que não poderá permanecer", declarou.