Taxas de juros curtas caem e longas sobem com falas de Campos Neto e câmbio

Num movimento inverso ao de ontem, a curva de juros ganhou inclinação nesta terça-feira, com as taxas curtas em baixa e as demais, em alta firme. Declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacando que a alta da Selic, como precificado pela curva, não está decidida ainda e o avanço do dólar ante o real trouxeram ajustes nos principais vencimentos. Com isso, apostas mais agressivas de aperto nos próximos meses refluíram um pouco.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,795%, de 10,844% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,55% para 11,48%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,41% (de 11,40%) e a do DI para janeiro de 2029, taxa de 11,45%, de 11,38%.

Tanto na entrevista à jornalista Miriam Leitão quanto em evento do banco BTG, Campos Neto ressaltou o caráter "data dependent" das próximas decisões de política monetária, o que explica o fato de o BC não ter colocado nenhum tipo de guidance. De todo modo, reiterou que se for preciso a Selic vai subir. "Continuamos entendendo que é importante esperar, ver os dados", afirmou hoje. Até porque, na entrevista, ele pontuou que há uma dúvida entre os membros do Copom se os riscos estão simétricos ou não, se o risco de aumento e queda de inflação, são iguais.