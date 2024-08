O 'abismo de gênero' entre os eleitores nos EUA

Longe de intimidar a base da vice-presidente, os ataques sexistas do lado de Trump parecem inflamá-la. J.D. Vance, companheiro de chapa do republicano, causou indignação ao criticar o que chamou de "solteironas" do Partido Democrata.

O especialista vê essa diferença como resultado da própria estratégia de Donald Trump, com seus comentários irônicos envolvendo a risada e a inteligência de Kamala. "As mulheres não toleram isso", comentou.

- Aborto -

"A masculinidade está no centro da campanha de Donald Trump. Ele se compara constantemente com outros homens, descrevendo o quão atraente e forte ele é, e difama com frequência as mulheres", enquanto legitima "a violência e a misoginia", explica Sabrina Karim, especialista em gênero e professora da Universidade de Cornell.

Com isso, Trump exerce uma atração que não "se limita aos homens", enfatiza Sonia Rankin, professora de direito da Universidade do Novo México.