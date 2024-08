Enem dos concursos: 13 mil candidados ficarão no cadastro de reserva

A prova ocorrerá neste domingo, 18 de agosto Crédito: © Arte/EBC

Mais de 13 mil pessoas ficarão no cadastro de reserva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ocorrerá neste domingo, 18 de agosto. Ao todo serão oito blocos temáticos e o banco será formado pelo dobro do número de vagas imediatas de cada bloco. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Ou seja, para se classificar, a colocação do concurseiro, estabelecida pela soma das notas nas provas objetivas, discursivas e de títulos, deve estar até o limite de duas vezes o número de oportunidades do bloco escolhido. De acordo com o edital, serão considerados os cargos e as especialidades com suas ordens de ranqueamento selecionadas no momento da inscrição. Segundo o assessor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), caso o candidato não tenha atingido nota suficiente para passar em sua primeira opção, mas tenha passado na segunda, ele poderá ingressar no cargo enquanto permanece no cadastro de reserva de sua escolha prioritária. E assim sucessivamente.

"O banco de candidatos é a nossa forma de nomear a lista de espera do concurso unificado. Sua nota pode ser baixa para a vaga de preferência, mas suficiente para as outras. O candidato concorre a todas as vagas em que se inscreveu dentro do bloco”, explicou Pedro. Já as convocações para as oportunidades previstas no CPNU poderão ser feitas a cada seis meses ou conforme a necessidade e o fluxo de liberação e desocupação dos cargos. Além disso, será possível que pessoas da lista de espera sejam chamadas para assumir vagas temporárias no serviço público federal e, mesmo que assumam, sigam no banco de candidatos sem perder sua classificação.

Enem dos Concursos O CNPU, organizado pelo MGI, tem um modelo de seleção semelhante ao do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no qual os inscritos podem concorrer a diversos cargos e escolher a ordem de preferência. São mais de 2,1 milhões de inscritos para as 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. A prova, que será aplicada no dia 18 de agosto, após três meses de adiamento por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O edital do certame foi retificado na última sexta-feira, 9. A publicação foi realizada no Diário Oficial da União (DOU).

As alterações são referentes à permissão para anotação do gabarito em folha concedida pela organização do concurso, salário do cargo de técnico em indigenismo, cronograma e perícia médica para pessoas com deficiência. A retificação oficializa a permissão para anotar as respostas na folha que será fornecida pela banca organizadora, em cada um dos turnos de aplicação das provas. Porém, que apenas poderá ser levada nos 30 minutos que antecedem o término do exame.