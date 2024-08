Concurso unificado: capitais montam esquema especial de trânsito Crédito: © Arte/EBC

Diversas cidades que receberão o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), neste domingo (18), montaram esquema especial de trânsito e transporte público para atender aos participantes do certame. As provas serão aplicadas em dois turnos, em 228 municípios de todos os estados brasileiros , para mais de 2,1 milhões de inscritos. Os portões dos 3.563 locais de prova irão abrir e fechar, respectivamente, às 7h30 e 8h30, no horário de Brasília. O início da aplicação está marcado para 9h, com duração de duas horas e 30 minutos. No turno vespertino, os candidatos poderão entrar nos locais entre 13h e 14h, com início das provas às 14h30. A prova terá duração de três horas e 30 minutos.

Os participantes que prestarão as provas em locais com fuso horário diferente do de Brasília, deverão seguir o horário oficial. Não será permitida a entrada de candidatos antes do horário de abertura, nem após o horário de fechamento dos portões. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda ao candidato chegar ao local das provas com, pelo menos, duas horas de antecedência para o início de cada turno de provas. Brasília Por isso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) do governo do Distrito Federal determinou reforço no transporte público coletivo. As empresas deverão operar as linhas com programação de viagens de dias úteis, observando os horários das atividades do concurso, desde a chegada da equipe de coordenação aos locais de realização das provas até o término.

Ao todo, mais de 195,7 mil inscritos vão fazer os exames do CPNU em várias regiões da capital federal. A Semob autorizou, ainda, o remanejamento de ônibus das linhas menos utilizadas, para atender às demandas pontuais dos serviços com maior procura, de forma a adequar a oferta de viagens às necessidades dos candidatos que farão os exames. Já as linhas do transporte coletivo que atendem as regiões onde não há locais de provas – como a Esplanada dos Ministérios, os setores de Indústria e Abastecimento (SIA) e de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan) e o Lago Sul, via Aeroporto – permanecem com os horários usualmente feitos aos domingos.

São Paulo Na capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu a Ciclofaixa de Lazer neste domingo (18), que são as áreas exclusivas para bicicletas que funcionam aos domingos e feriados, das 7h às 16h, em avenidas específicas da cidade. A medida visa facilitar o deslocamento dos candidatos, deixando o tráfego livre para ônibus e veículos. As equipes da CET irão monitorar os principais corredores da cidade para garantir as condições de segurança aos pedestres e fluidez no trânsito, além de agilizar a remoção de interferências, a fiscalização em áreas de embarque e desembarque, a orientação da travessia de pedestres e a operação de semáforos. A cidade de São Paulo tem 86,9 mil inscritos no concurso.

Obras de manutenção nos trens da CPTM vão impactar pontualmente o serviço amanhã em algumas linhas e plataformas. As alterações estão disponíveis na página da empresa, entre elas as linhas 10-Turquesa, 7-Rubi e 11-Coral. A CPTM afirma que manterá trens de prontidão para atender eventual aumento de fluxo para atender aos candidatos do CPNU. Todas as linhas operadas pelo Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) terão um aumento na frota em circulação, comparado a um domingo comum. Além disso, trens reservas estarão de prontidão para entrar em operação imediatamente, caso o Centro de Controle Operacional, que monitora as linhas em tempo real, identifique qualquer necessidade operacional. A Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, funcionará normalmente. Uma interrupção no trajeto tinha sido anunciada para este domingo, para escavação da Linha 6-Laranja pela empresa LinhaUni, mas foi adiada.

De acordo com a ViaMobilidade, em razão de manutenções programadas, a Linha 9-Esmeralda terá intervalo de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Mendes-Vila Natal, das 7h às 17h. Já entre as estações Osasco e Jurubatuba o intervalo será de 10 minutos. As linhas 8-Diamante de trens e 5-Lilás do metrô funcionarão normalmente. Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, 125,5 mil pessoas devem fazer as provas. De acordo com a Fundação Cesgranrio, instituição responsável pela organização do concurso, os principais pontos de concentração de candidatos no município serão os bairros de Bonsucesso, do Maracanã, da Tijuca, do centro, de Botafogo e da Gávea. Haverá operação especial de trânsito para essas regiões, organizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o apoio da Guarda Municipal, para orientar o fluxo de veículos e pedestres, bem como reprimir o estacionamento irregular. Serão feitas interdições em algumas vias da zona sul e do centro para realização da Meia Maratona Internacional do Rio, com largada a partir das 6h40. Os corredores vão percorrer a Av. Vieira Souto, Rua Francisco Otaviano, Av. Atlântica, Av. Princesa Isabel, Enseada de Botafogo (duas voltas), Aterro do Flamengo, Av. General Justo e Av. Alfred Agache, onde farão o retorno para o Aterro. O término da prova será no Aterro do Flamengo, na altura da Praça Cuauhtemoc.