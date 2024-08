Candidata a vereadora de Fortaleza é agredida no Joaquim Távora

Vídeos mostram uma mulher agredindo a candidata com puxões de cabelo. Em seguida, ela passa a danificar o carro da vítima. Confira as imagens:

As agressões desta sexta teriam ocorrido um dia após a agressora tomar conhecimento de uma queixa-crime impetrada por Liliane. De acordo com a petição, a agressora vinha fazendo ameaças à candidata por meio de redes sociais e também pessoalmente desde 2023.

Liliane Lima da Silva prestou Boletim de Ocorrência (BO) denunciando o episódio. Conforme o documento, ao qual O POVO teve acesso, as agressões ocorreram no momento em que a vítima deixava sua filha na escola.

Ainda conforme a queixa, os ataques teriam tido início após o fim do contrato que as duas, ambas enfermeiras, tinham com a Prefeitura de Fortaleza. A agressora culpabilizaria a vítima pelo fim do vínculo empregatício. A Polícia Civil investiga o caso.