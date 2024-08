Quatro pessoas são baleadas em Fortaleza; garoto de 14 anos está entre vítimas

Crime aconteceu no bairro Vila Peri. Vítimas de 14, 22, 29 e 46 anos foram socorridas

Quatro pessoas foram baleadas no bairro Vila Peri, em Fortaleza, nesse sábado, 10. As vítimas têm idades de 14, 22, 29 e 46 anos. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, as vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares. O caso foi registrado em via pública e a Polícia foi acionada para o local. Em nota à imprensa nesse sábado, a SSPDS afirmou que a ocorrência estava em andamento e que a Polícia Civil do Ceará deve investigar o caso.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.