Cearenses são vice-campeões em olimpíada nacional de Astronomia

Alunos da rde pública do Ceará vencem Olimpíada de Astronomia Crédito: Luan Ângelo

Os alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) São José dos Arpoadores, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, venceram a premiação da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A competição acadêmica ocorreu na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, 8.

As duas equipes da escola foram vice-campeãs da OBA. No evento, os alunos e o professor ganharam kits para a montagem de foguetes de diversos níveis, medalhas e certificados. Segundo o professor Luan Ângelo, além dos prêmios, os alunos também estão concorrendo a uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior no valor de R$ 300.

“Os kits que recebemos na premiação serão usados para aprendermos mais e melhorar nossos foguetes. Queremos quebrar o recorde nacional e bater 500m no próximo ano”, completa. O jovem Francisco Mikael, 15, conta que a “sensação de ter participado da OBA é de felicidade”. “É a minha primeira vez participando no evento e eu só tenho a agradecer a Deus e a organização da OBA pela oportunidade concedida”, continua.

Emily Vital, também de 15 anos, conta que a participação na Olimpíada trouxe orgulho, felicidade e alívio. “Trabalhar duro e ver todo o esforço sendo reconhecido é algo que realmente me motivou a continuar buscando a excelência.”

A jovem afirma que se sentiu confiante: “Cada equipe demonstrou um comprometimento e uma dedicação, o que tornou a vitória ainda mais especial. O sucesso veio como resultado de muito trabalho em grupo”. Oportunidade de ampliar os sonhos Para José Samuel da Silva Vidal, 16, participar da Olimpíada e ter ganhado a competição junto com os colegas foi “muito gratificante”. “É um aprendizado muito bom e que a gente compartilha com os outros quando chegamos lá. Pretendo ter essa experiência no ano que vem, se Deus quiser.” Calebe Silva, 15, diz que “foi uma experiência muito legal e emocionante porque eu não sabia que a minha equipe seria medalhista”.

Ainda segundo ele, era algo diferente dos testes. “Era algo mais sério, então tínhamos que ficar focados no objetivo do lançamento”, explica o aluno.

O professor Luan Ângelo conta a felicidade de ter chegado tão longe no pódio. “Estamos imensamente felizes e orgulhosos por termos duas equipes da escola como vice-campeãs da Jornada de Foguetes 2024”. “A sensação de termos chegado tão longe e de proporcionar essa experiência enriquecedora aos nossos alunos é simplesmente incrível”, completa.