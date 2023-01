Cearense de 12 anos viaja para representar o Brasil em olimpíada nos Estados Unidos

Ele foi selecionado para participar da Olimpíada Copernicus, na Rice University, no Texas, quando ainda estava no 7º ano

Neste sábado, 21, o jovem Alexandre Monte, de 12 anos, embarca rumo aos Estados Unidos, onde terá a oportunidade de representar o Brasil na Olimpíada Copernicus, que neste ano ocorre na Rice University, em Houston, Texas. Ele é aluno da rede particular de Fortaleza, onde atualmente está cursando o 9º ano, mas foi selecionado para participar da olimpíada quando estava no 7º ano.

Ao O POVO, ele conta que desde os 2 anos assiste a documentários sobre ciências e, segundo seus pais, ele sempre demonstrou interesse em brinquedos com números, letras, aviões e coisas relacionadas à astronomia.

Alexandre participa de olimpíadas desde os 5 anos, quando o colégio onde ele estudava inscreveu os alunos do 1º ano do fundamental na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).

“Eu me interessei muito, porque não sabia como seria uma prova de astronomia, mesmo estudando esse conteúdo há anos. No final, fui medalhista de prata, e me apaixonei por olimpíada”, conta Alexandre. Esta é a primeira vez que ele viaja para o exterior e com a oportunidade de poder representar o País.

Ele comenta ainda que está muito feliz de poder representar o País em uma competição.

“Deve ser uma sensação incrível, porque você está defendendo sua pátria, sua nação, e espalhando o nome dela pelo mundo. Ao mesmo tempo, ela está torcendo por você, para sua conquista. Se Deus quiser, eu vou ganhar medalha na olimpíada para honrar meu país e meu estado, Ceará”, ressalta.

A mãe de Alexandre, Ana Cláudia Monte, diz que desde pequeno Alexandre é disciplinado e dedicado, o que a deixa feliz e segura em relação aos estudos do filho.

“A sensação é de que está passando um filme da vida dele em minha cabeça, pois ele sempre teve prazer em aviões, viagem, astronomia e tudo que envolve essa área. Ele sempre gostou de competir também. E agora, aos 12 anos, ele está indo para uma olimpíada internacional, nos Estados Unidos. A família está muito feliz que ele está realizando um sonho, indo para a Nasa” comenta.

Alexandre e sua mãe Ana Cláudia (Foto: Ana Cláudia Monte/ Arquivo Pessoal)



Quando perguntado sobre o que quer fazer no futuro, Alexandre diz que quer trabalhar com ciências, mas que tudo pode acontecer. “De uma forma ou outra, eu quero trabalhar com ciências, entretanto, esse é um campo muito amplo. Tudo é ciência. Pelo caminho que estou seguindo, provavelmente vai ser na área de astrofísica, minha paixão, que trabalharei”, completa.

O adolescente compartilha a rotina e estudo científico no Instagram (@alexandremontemr).

