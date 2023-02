Estudantes cearenses ganham medalha de prata em olimpíada internacional

Yasmim Quaresma e Alexandre Monte conquistaram medalha de prata na olimpíada internacional realizada no Texas, nos Estados Unidos

Os jovens Alexandre Monte, de 12 anos, e Yasmim Quaresma, de 18 anos, foram destaque na Olimpíada Copernicus, que ocorreu nos Estados Unidos. Ambos são alunos do colégio Farias Brito e se destacaram na competição de astronomia realizada de 22 à 26 de janeiro, na Rice University, em Houston, no Texas.

Yasmim conta que foi uma das melhores experiências que já vivenciou, não só pela prova, mas pela oportunidade de conhecer pessoas no mundo inteiro que são apaixonadas por astronomia, assim como ela.

“Sei que essa não é a principal olimpíada internacional da área e que ainda tenho muito a aprender, mas foi uma oportunidade única viver, por uma semana, em uma atmosfera tão rica em cultura e conhecimento”, diz.

Para Alexandre, a experiência foi inesquecível. Ele comenta que ainda não caiu a ficha de que ele participou da olimpíada e que teve a oportunidade de conhecer novas pessoas e lugares como a Nasa.

“É necessário muita dedicação para chegar lá, e para ganhar, mais ainda. A prova foi sobre um conteúdo que eu amo, e toda minha preparação me fez ir bem. Por isso, agradeço ao meu colégio, que ajudou na preparação, e a todos que me apoiaram, para que eu pudesse realizar esse sonho”, comenta.

Yasmim conquistou medalha de prata e terceira maior nota da modalidade Física e Astronomia, e Alexandre conquistou a medalha de prata na mesma modalidade.

Os dois representaram o Brasil na Copernicus, plataforma de competição internacional de renome que reúne alunos do 3º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.



