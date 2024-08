Oito homicídios por dia: Elmano afirma que Ceará terá novas ações de enfrentamento

Entre junho e julho a redução foi de 5% no Ceará. De acordo com o Governo, o total de 246 homicídios em julho deste ano é o menor número desde 2015 na Capital

O gestor ponderou que, mesmo com o cenário crítico, a redução entre junho e julho é animadora, uma vez que aponta que "estamos no caminho certo". De acordo com o Governo, o total de 246 homicídios em julho deste ano é o menor número desde 2015 em Fortaleza .

"Os dados do Ceará, do ano, ainda são elevados, temos muita consciência disso. E é por isso que nós vamos continuar, incansavelmente, o trabalho de enfretamento ao crime, para que esse índice possa reduzir", afirmou o governador.

Após divulgar redução de 5% dos homicídios no Ceará entre junho e julho, com média de oito crimes por dia, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, sem delimitar prazo, que novas ações de combate ao crime serão divulgadas nos próximos dias. Informação foi dada durante inauguração da ampliação da sede do Comando Geral da Polícia Militar nesta quinta-feira, 8.

Governador afirmou que encontrará, nos próximos dias, representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado (MPCE) para anunciar novas medidas de efrentamento à criminalidade. "Temos absoluta convicção que tomamos medidas importantes e temos que tomar mais medidas e continuar o trabalho de enfretamento", reforçou.

Sede Comando da Polícia Militar

Inauguração da reforma na sede do Comando Geral da Polícia Militar, em Fortaleza Crédito: Fco Fontenele

A sede do Comando da Policia Militar, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, na Capital, passou por obras que demandaram R$ 27,8 milhões ao Tesouro Estadual. De acordo com informações do Governo do Estado, na área de quase 7 mil m², houve reforma do antigo prédio do Comando Geral e foi construído um novo bloco administrativo em anexo.