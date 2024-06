Arcebispo exige que dez freiras abandonem convento na Espanha

"Dada a excomunhão e a expulsão da vida consagrada, as dez freiras não têm nenhum título legal para permanecer nos mosteiros e edifícios anexos, portanto, terão que deixá-los", disse Dom Mario Iceta em uma coletiva de imprensa na cidade do norte da Espanha, dois dias após a excomunhão oficial das freiras.

Essas dez irmãs vivem no convento de Santa Clara na cidade de Belorado, um local do século XV no coração de um povoado de 1.800 habitantes a 50 quilômetros de Burgos.

O assunto eclodiu em um contexto de disputa pela propriedade e acusações de pertencimento a uma seita.

Fundador da "Pia União de São Paulo Apóstolo", Pablo de Rojas Sánchez-Franco da Igreja Católica em 2019, afirma pertencer ao "sedevacantismo", movimento que considera hereges todos os papas que sucederam Pio XII (1939-1958). Segundo o arcebispo de Burgos, ele e outra não identificada estão no convento há cerca de um mês.

Foi a anulação da compra de um convento no País Basco espanhol que desencadeou o conflito. Em 2020, as freiras chegaram a um acordo com o bispado vizinho de Vitória para comprar o convento de Orduña, mas a venda acabou fracassando. A transação foi "bloqueada por Roma", disseram as religiosas.

Também afirmam ser perseguidas por sua hierarquia.

No início de junho, o arcebispo de Burgo, a quem o Vaticano pediu que tratasse do assunto, enviou vários representantes, acompanhados de um agente judicial, para exigir, em vão, a entrega das chaves de seu convento.

du-mig/CHZ/al/an/dd