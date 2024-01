Posse de dom Gregório Paixão reúne centenas de fiéis de Fortaleza e do Interior

Fortaleza, CE, BR 15.12.23 - Dom Gregório Paixão, novo arcebisto de Fortaleza preside a primeira missa na Catedral metropolitana de Fortaleza (Aurélio Alves/OPOVO) Crédito: Aurelio Alves

Sentados em bancos, cadeiras, calçadas e até em pé, centenas de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana da Capital na noite desta sexta-feira, 15, para celebrarem a posse de dom Gregório Paixão, o novo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. Cerimônia reuniu religiosos da Capital e também vindos do Interior — ligados em pró da fé e da devoção. Inicio do evento se deu com a entrada do sacerdote na igreja. Na sua frente, como em uma espécie de ritual de passagem, estava dom José, o arcebispo emérito. Ambos foram recebidos por uma multidão de pessoas, que emitiam palmas fervorosas e davam gritos de boas-vindas ao novo eclesiástico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida foi dada inicio a uma procissão formada por padres de diversos cantos do Ceará e do Rio de Janeiro, estado onde dom Gregório atuava. Dentre os sacerdotes estava padre Antônio Junior, da arquidiocese de Fortaleza, que destacou alegria do momento e considerou dia como "grandioso" e "único".

Já Maria Liduina, 67, veio do municipio de Acarape, no Maciço de Baturité, somente para assistir a cerimônia. Ela trouxe um banco para não correr o risco de ficar em pé e escorou ele próximo a grade do lado de fora da igreja. Junto com o assento, também levou uma sacola com água, comida e remédio. "É uma maravilha (estar aqui). Eu tava até doente, com dor, mas eu disse 'eu vou, em nome de Jesus', tô muito feliz", disse. Quem não levou cadeira e não conseguiu espaço do lado de dentro, ficou atrás dos portões. Houve até quem colocasse o rosto entre as grades e subisse em lixeiras para conseguir acompanhar a celebração por meio do enorme telão colocado próximo a porta da igreja. Além de sacerdotes e fieis, também estiveram presentes na ocasião figuras políticas do Rio de Janeiro e do Ceará, como Lia de Freitas, primeira-dama do Estado, e Elcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza.