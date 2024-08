Homem é morto e mulher é baleada dentro de carro no Carlito Pamplona

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso

Um casal foi baleado dentro de um carro por volta das 15h20min desta quarta-feira, 7, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. O homem morreu no local do crime, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que disse ainda que ele não foi identificado formalmente.



Já a mulher foi socorrida a uma unidade de saúde. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota enviada às 18h16min desta quarta, a SSPDS informou que a ocorrência estava em andamento.

A pasta afirmou que afirmou que a 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a responsável pela investigação do caso.