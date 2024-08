Elmano divulga redução de 5% dos homicídios no Ceará em julho; média é de 8 crimes por dia

Com a soma dos sete primeiros meses, o Ceará chega à marca de 1.960 crimes letais em 2024

O governador Elmano de Freitas (PT) divulgou durante live no Instagram nesta quarta-feira, 7, que os índices de homicídios no Ceará tiveram redução em julho. Segundo ele, o mês teve 5% a menos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) do que os registrados em junho, quando 259 pessoas foram assassinadas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ainda não divulgou as estatísticas criminais detalhadas atualizadas.