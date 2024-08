Fortaleza terá nova linha de ônibus que vai da Messejana a Aldeota

Foto de apoio ilustrativo. Seis ônibus vão operar na nova 1203 - Messejana/BR 116/Aldeota, a partir desta segunda-feira, 12 Crédito: Samuel Setubal

Uma nova linha de ônibus, 1203 - Messejana/BR 116/Aldeota, começa a operar na frota de Fortaleza a partir da próxima segunda-feira, 12. Serão seis veículos operando no trajeto de 18 quilômetros (km), e assim como as linhas 1200 e 1201, que fazem a rota Leste-Oeste/Santos Dumont, as viagens serão em dias úteis — das 6 às 7h15min e das 17 às 18h15min. Aos sábados, os ônibus vão operar nos horários de pico. Com intervalos de 15 minutos entre uma viagem e outra, serão 12 viagens de ida e volta, começando pelo terminal da Messejana, passando pela BR-116 rumo às avenidas Aguanambi, Domingos Olímpio, Antônio Sales, Desembargador Moreira, seguindo até a praça Portugal para retornar ao Terminal da Messejana – sem passar por outros terminais. O coletivo atenderá a necessidade de passageiros que residem nos bairros do entorno da Messejana e que precisam fazer o percurso para a Aldeota em uma ligação direta, sem a necessidade de passagem pelo terminal do Papicu.