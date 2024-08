Corpo de adolescente desaparecido em praia de Fortaleza é encontrado

Corpo do jovem foi entregue à Pefoce para procedimentos de identificação e investigação da causa de morte

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima foi localizada por uma equipe de mergulho da corporação na Praia do Meireles. Após o resgate, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Forense (Pefoce) farão os devidos procedimentos de identificação e investigação.

O corpo de Adersson de Freitas Nascimento Filho, 15 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 6, na Praia do Meireles, em Fortaleza . O adolescente estava desaparecido desde domingo , 4, quando embarcou em um caiaque sem colete salva-vidas.

O instrutor de caiaque de 23 anos que alugou o equipamento para o jovem foi responsabilizado pelo desaparecimento e chegou a ser preso. Ele foi solto em audiência de custódia por ser réu primário, ter emprego lícito e endereço fixo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o instrutor estava com quatro adolescentes sem coletes salva-vidas no mar e teria instruído os jovens a desembarcarem do caiaque e nadarem em direção à faixa de areia.

O POVO teve acesso ao Auto de Prisão em Flagrante Delito do instrutor. Em depoimentos colhidos pela Polícia, os adolescentes afirmaram que o instrutor teria pedido ajuda para empurrar o caiaque com clientes para o mar e, depois, permitido a subida dos jovens no equipamento sem entregar coletes.