Alunos da rede pública do Ceará participam da Mostra Brasileira de Foguetes

Alunos de cinco escolas cearenses participam da 52° Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A final do evento ocorre entre os dias 5 e 8 de agosto.

Mostra faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e tem como objetivo construir e lançar foguetes, a partir de uma base de lançamentos o mais distante possível. A base e o foguete devem ser construídos individualmente ou em equipe de até três alunos.

Segundo a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), a MOBFOG é uma olimpíada inteiramente experimental e podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até os do último ano do ensino médio, por isso ela tem quatro níveis.