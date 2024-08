"Assim como fez com meu filho pode fazer com outros", diz mãe sobre instrutor de caiaque

Dona Márcia Lima trabalha como doméstica, tem 44 anos de idade e é mãe de sete filhos. Ela enfrenta a dor de perder o segundo filho de forma precoce. A primeira perda aconteceu no dia 26 de agosto de 2017, quando teve o menino de 16 anos morto no dia do próprio aniversário. Prestes a completar sete anos, ela passa pela dor e o luto novamente, desta vez, com Adersson de Freitas Nascimento Filho, de 15 anos, vítima de afogamento.

Márcia relata que o garoto passeava com um adulto, sem colete e foi orientado a pular na água e seguir para a praia, mesmo sem saber nadar. A mãe, que estava no local, descreve que Adersson estava na Praia do Naútico no domingo, 28, com amigos de infância, todos moradores do bairro Mondubim, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a versão da mãe, que testemunhou o caso, os meninos foram convidados pelo instrutor de caiaque, que pediu para os rapazes ajudarem a empurrar o barco. Os garotos embarcaram e, ao chegar em alto mar, o homem teria ordenado que o grupo pulasse na água e fosse até a praia nadando. O filho de dona Márcia não sabia nadar e teria falado isso para o rapaz, no entanto, não teve auxílio do homem.