Comunidades no Boa Vista têm registrado tiroteios há cerca de uma semana

As comunidades 1º de Abril e 30 de Abril, localizadas nas proximidades da avenida Alberto Craveiro, no bairro Boa Vista, em Fortaleza, têm sofrido há, pelo menos, uma semana com tiroteios decorrentes do confronto entre as facções criminosas Massa Carcerária e Comando Vermelho (CV).

Neste domingo, 4, disparos de armas de fogo voltaram a ser registrados na região. Helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) chegou a ser acionada para ajudar nas diligências das forças de segurança no local.

Além da Polícia Militar, equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) também foram deslocadas para a região, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).