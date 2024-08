Idoso é resgatado após ficar ‘atolado’ até a cintura em lamaçal, em Fortaleza

Um idoso de 81 anos teve que ser resgatado nesse domingo, 4, após ficar 'atolado' até a cintura em um lamaçal do bairro Ancuri, em Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o idoso estava passando pelo local quando caiu dentro de um poço de lama. Ele ficou atolado e não conseguia sair sozinho do buraco.