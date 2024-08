Prefeitura apresenta plataforma que deverá cruzar dados da Atenção Primária à Saúde

O programa foi apresentado pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na tarde desta sexta-feira, 2, na sede da SMS.

De acordo com a SMS, Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a ter esta ferramenta, desenvolvida pela empresa de tecnologia Radar Saúde. A iniciativa está presente em outros estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.

Como funciona a plataforma da Atenção Primária à Saúde



Na prática, de acordo com a Prefeitura, a plataforma é focada em soluções que permitem uma gestão eficiente e contará com todas as informações que já são compartilhadas com o Ministério da Saúde (MS). Objetivo é, por meio destes dados, aumentar o cuidado em predição de risco, prevenção de doenças e promoção da saúde.



“Nós precisamos avançar em inovação, então, essa ferramenta nos dá todas as informações compiladas. Teremos a possibilidade de nos direcionar para determinadas situações. Uma paciente que não fez um exame importante, por exemplo, será contatada e convocada para a realização deste exame. É uma forma de otimizar e economizar recursos para melhorar ainda mais a atenção primária de Fortaleza”, explica o secretário de Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo.



O prefeito José Sarto pontua que o programa orientará a política de prevenção na Atenção Básica e que a ferramenta está em processo de implantação. “Creio que em pouco mais de um mês já poderemos habilitar o uso dela para toda a nossa rede de postos de saúde, de UPAs e de policlínicas, de forma que todas elas possam acessar o banco de dados do território em que estão localizadas”, detalha.