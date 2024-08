Cocó: carro incendeia na avenida Engenheiro Santana Júnior

Um carro incendiou na noite desta quinta-feira, 1º, na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó, em Fortaleza. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) esteve no local para controlar as chamas que já tomavam mais da metade do veículo. Por causa da ocorrência houve longa fila de veículos na avenida, gerando engarrafamento. Ninguém ficou ferido e o proprietário do veículo, que tem placa de Iguatu, não foi localizado.

Para eliminar as chamas no veículo foram utilizados cerca de mil litros de água. A equipe destaca que combateram o fogo utilizando uma mangueira que já estava acoplada, por meio de uma linha direta, dessa forma debelando o incêndio.

Além dos Bombeiros, no local estavam duas guarnições da Polícia Militar (PM). Devido o proprietário do carro não ter sido encontrado, os cuidados do veículo ficaram sobre a responsabilidade da PM.