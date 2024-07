Aprovados em primeiro concurso para professores indígenas do Ceará tomam posse

Cocares e maracás enfeitaram a galeria do Palácio da Abolição nesta quarta-feira, 31, durante a posse de 146 professores indígenas em vagas efetivas da rede pública de ensino do Ceará. Os docentes foram aprovados no primeiro concurso para a categoria na história do Estado, lançado em junho de 2023.



Eles serão distribuídos em 30 escolas de 13 etnias indígenas cearenses. São elas Anacé, Gavião, Jenipapo Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potiguara, Tabajara, Tapeba, Tubiba Tapuia, Tapuia Kariri e Tremembé.



Para conseguir as vagas, os professores passaram por um processo seletivo com três fases, incluindo prova prática, escrita e avaliação de títulos. Todas as fases do concurso foram definidas em conjunto com as lideranças indígenas. Algumas delas participaram inclusive das bancas das provas de didática.