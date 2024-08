Segundo semestre letivo em Fortaleza marca implementação do novo currículo escolar

O segundo semestre letivo para escolas da rede municipal de Fortaleza iniciou-se nesta quinta-feira, 1°. A volta às aulas também marca a implementação do novo Documento Curricular Referencial de Fortaleza (DCRFor). Lançado em junho deste ano, o currículo escolar é composto por nove livros e tem a proposta de orientar e adaptar a prática pedagógica para a realidade local, abrangendo todas as áreas da educação.

“Antes do DCRFor, usávamos como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento Curricular Referencial do Ceará. Agora temos um currículo com a nossa identidade”, afirmou Jefferson Maia, secretário municipal de Educação, durante evento nesta quinta-feira, 1°, na EMEIF Governador Faustino de Albuquerque, no Conjunto Ceará.

DCRFor é dividido em nove volumes e já pode ser utilizado para nortear aulas Crédito: Alcides Freire (Prefeitura de Fortaleza)/Reprodução

Lecionando língua portuguesa há mais de dez anos na escola Governador Faustino de Albuquerque, a professora Letícia Duarte explica que, a partir de agora, os professores estudarão o novo currículo para aplicá-lo em sala de aula.