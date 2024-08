Balneabilidade: Fortaleza tem 24 trechos próprios para banho neste fim de semana

Os dados são do Boletim de Balneabilidade elaborado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) equivalente ao período entre 29 de julho e 4 de agosto

O Litoral de Fortaleza está com 24 trechos próprios para o lazer dos banhistas neste primeiro fim de semana após o término das férias. Os dados são do Boletim de Balneabilidade elaborado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), equivalente ao período entre 29 de julho e 4 de agosto.

Destes, 12 trechos se localizam no setor leste da Capital, que corresponde aos lados das praias do Futuro, Caça e Pesca, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba. Os pontos vão da Praia do Caça e Pesca – na altura da rua Germiniano Jurema — até a Praia do Futuro, na altura da Rua Francisco Montenegro, nas proximidades do posto Guarda-Vidas 06; e da altura da avenida Carlos Jereissati até as praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

O setor Centro – banhados pelas águas das praias do Mucuripe, Meireles e Iracema — conta com oito trechos adequados. Os trechos correspondem à Praia do Mucuripe, ao lado do Mercado dos Peixes, até a altura da Estátua de Iracema do Mucuripe; e da Praia do Meireles, na na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar, até a Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior