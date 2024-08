Grávidas internadas ganham pintura artística na barriga e sessão de fotos

Uma das gestantes, Carla Ellen, 25, precisou de internamento após passar por uma avaliação e ter constatado que sua pressão arterial estava alta. Ela então expressou o desejo de realizar uma sessão fotográfica e as enfermeiras atenderam o pedido. “É muito especial para a gente. Eu queria muito ter esse momento, juntamente com a minha bebê”, disse.

Com o objetivo de contemplar mulheres grávidas que precisaram se internar antes do nascimento dos filhos, equipe de enfermeiras do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza , realizou a ação de pintura artística junto a uma sessão de fotos na última terça-feira, 30. A pintura gestacional é feita com tintas à base de água, sem substâncias tóxicas que façam mal às mães e aos bebês.

Além das enfermeiras, a pintura contou com uma sessão de fotos realizada pelo fotógrafo Thiago Freitas, que também faz parte da equipe do hospital.

A enfermeira obstétrica residente da unidade, Sabrina Ramos, disse, em material divulgado pelo HGCC, que as grávidas têm interesse de fazer as fotos e não têm um tempo oportuno antes do internamento. "Quando elas estão perto do parto, a gente faz essa ação de pintar a barriga, utilizando tintas apropriadas para a pele”, afirmou.

De acordo com informações da unidade de saúde, não é uma ação regular, sendo realizada dependendo do desejo das gestantes e de atividades do calendário anual do hospital.